Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “O zâlimler ki, halkı Allah yolundan alıkoyarlar ve doğru yolu eğri göstermeye çalışırlardı. Onlar âhireti de inkâr eden kimselerdi.” A’râf Suresi: 45 HADİS: İstiğfar, amel sayfasında nur saçar. Camiü’s-Sağir, No: 1651

Okunma Sayısı: 211

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.