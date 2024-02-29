Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Rüzgârları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen Odur. A’râf Suresi: 57 HADİS: Düşünerek ve ağırbaşlılıkla hareket etmek Allah’tan, acele etmek ise şeytandandır. Camiü’s-Sağir, No: 1673

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