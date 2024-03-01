Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O rüzgârlar ağır bulutları yüklendiklerinde, Biz onu ölmüş bir beldeye sevk eder, suyu oraya indirip onunla her cinsten meyveler çıkarırız. A’râf Suresi: 57 HADİS: Malının ihtiyaç fazlasını ver. Kendini güç durumda bırakma. Camiü’s-Sağir, No: 1657

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