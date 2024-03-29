Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “...Ey Rabbimiz, bize bol sabır ver ve bizi Müslümanlar olarak öldür!” A’raf Suresi: 126 HADİS: Şüphesiz Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Oruç tutanlar Kıyamet Günüo kapıdan Cennete girecektir. Oradan onların dışında kimse giremez. Camiü’s-Sağir, No: 1302

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