Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilendir. Enfâl Suresi: 17 HADİS: Bir yerde iken size gaflet basarsa yerinizi değiştirin.

Camiü’s-Sağir, No: 1759

Okunma Sayısı: 201

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.