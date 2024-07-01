Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kim Allah’a tevekkül ederse muhakkak ki Allah’ın kudreti her şeye galiptir ve Onun her işi hikmet iledir. Enfâl Suresi: 49 HADİS: Cehennem, kıyamet gününde mü’mine, “Çabuk geç ey mü’min! Yoksa nurun alevlerimi söndürecek” diye seslenir. Camiü’s-Sağir, No: 1800

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