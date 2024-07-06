Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah yolunda her ne harcarsanız, karşılığı size eksiksiz ödenir ve haksızlığa uğratılmazsınız. Enfâl Suresi: 60 HADİS: Nimetin tamamlanması Cennete girmek ve Cehennemden kurtulmaktır. Camiü’s-Sağir, No: 1805

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