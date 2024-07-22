Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah onun (Habibinin) üzerine emniyet ve rahmetini indirdi, sizin göremediğiniz ordularla onu takviye etti ve kâfirlerin davasını alçalttı. Tevbe Suresi: 50 HADİS: Kişinin Allah’ın kendisine verdiği nimeti dile getirmesi şükürdür. Camiü’s-Sağir, No: 1825

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