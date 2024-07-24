Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edin. Bunun sizin için ne büyük bir hayır olduğunu bir bilseniz!

Tevbe Suresi: 41 HADİS: Cemaat bereket, ayrılık ise azaptır. Camiü’s-Sağir, No: 1825

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