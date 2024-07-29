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29 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Günün Ayet ve Hadisi

29 Temmuz 2024, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onlar (münafıklar) fitnenin tâ içine düşmüşlerdir. Cehennem ise, kâfirleri her taraftan kuşatmıştır.

Tevbe Suresi: 49

HADİS:

Tevazu kulun ancak şerefini arttırır. Öyleyse mütevazı olun ki, Allah sizi yükseltsin.

Camiü’s-Sağir, No: 1830

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