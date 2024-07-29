Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar (münafıklar) fitnenin tâ içine düşmüşlerdir. Cehennem ise, kâfirleri her taraftan kuşatmıştır. Tevbe Suresi: 49 HADİS: Tevazu kulun ancak şerefini arttırır. Öyleyse mütevazı olun ki, Allah sizi yükseltsin. Camiü’s-Sağir, No: 1830

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