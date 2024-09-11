Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: De ki: Gaybı bilmek Allah’a mahsustur. Siz Allah’ın vereceği hükmü bekleyin; ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Yûnus Suresi: 20 HADİS: Komşunun malının, namusunun ve buna benzer şeylerinin haramlığı, kanını dökmenin haramlığı gibidir. Camiü’s-Sağir, No: 1959

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