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11 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Günün Ayet ve Hadisi

11 Eylül 2024, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

De ki: Gaybı bilmek Allah’a mahsustur. Siz Allah’ın vereceği hükmü bekleyin; ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.

Yûnus Suresi: 20

HADİS:

Komşunun malının, namusunun ve buna benzer şeylerinin haramlığı, kanını dökmenin haramlığı gibidir.

Camiü’s-Sağir, No: 1959

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