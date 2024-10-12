Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: De ki: Söyleyin bana, eğer Allah’ın azâbı gece veya gündüz vakti size geliverse, haliniz ne olacak? Mücrimler niçin onun çabuklaştırılmasını istiyorlar? Yûnus Suresi: 50 HADİS: Nimete hamd etmek, nimetin gitmesine karşı bir garantidir. Camiü’s-Sağir, No: 2019

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