16 Ekim 2024, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Zulmetmiş olan herkes, o gün yeryüzündeki her şey kendisinin olsa kurtulmak için fedâ ederdi. Onlar azâbı gördüklerinde için için pişmanlık duyarlar.
Yûnus Suresi: 54
HADİS:
Hayâ imandandır. İman ise Cennete götürür. Hayâsızlık kabalıktandır. O da Cehenneme götürür.
Camiü’s-Sağir, No: 2031
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