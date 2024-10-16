Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Zulmetmiş olan herkes, o gün yeryüzündeki her şey kendisinin olsa kurtulmak için fedâ ederdi. Onlar azâbı gördüklerinde için için pişmanlık duyarlar.

Yûnus Suresi: 54

HADİS:

Hayâ imandandır. İman ise Cennete götürür. Hayâsızlık kabalıktandır. O da Cehenneme götürür.

Camiü’s-Sağir, No: 2031