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22 EKİM 2024 SALI - YIL: 55

Günün Ayet ve Hadisi

22 Ekim 2024, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah adına yalan uyduranlar kıyamet gününü ne sanıyorlar? 

Yûnus Suresi: 60

HADİS:

Kocana hizmetin sadakadır.

Camiü’s-Sağir, No: 2040

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