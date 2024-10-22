22 Ekim 2024, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Allah adına yalan uyduranlar kıyamet gününü ne sanıyorlar?
Yûnus Suresi: 60
HADİS:
Kocana hizmetin sadakadır.
Camiü’s-Sağir, No: 2040
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