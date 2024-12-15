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15 ARALIK 2024 PAZAR - YIL: 55

Günün Ayet ve Hadisi

15 Aralık 2024, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Dünya hayatını ve ziynetini isteyenlere, amellerinin karşılığını dünyada iken tamamen öderiz; orada mükâfatlarından hiçbir şey eksik kalmaz.

Hûd Suresi: 15

HADİS:

Kadınlara ancak asâlet ve şeref sahibi kimse değer verir. Onları ancak kötü ve aşağılık kimseler hor görür.

Camiü’s-Sağir, No: 2129

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