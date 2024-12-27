Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Muhakkak ki onlar [iman edenler], Rablerine kavuşacak ve mükâfatlarını göreceklerdir. Hûd Suresi: 29 HADİS: İyiliği öğreten kimseye denizdeki balıklara varıncaya kadar bütün yaratılmışlar dua eder. Camiü’s-Sağir, No: 2147

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