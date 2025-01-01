Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.” Hûd Suresi: 41 HADİS: Receb ayı girdiğinde Hz. Peygamber şöyle dua ederdi: “Allah'ım, Receb ve Şaban'ı bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır.” Camiü’s-Sağir, No: 3133

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