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4 OCAK 2025 CUMARTESİ - YIL: 55

Günün Ayet ve Hadisi

04 Ocak 2025, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Nuh, Rabbine şöyle seslendi: “Ey Rabbim, oğlum benim ailemdendir. Senin vaadin de haktır. Hükmedenlerin en âdili Sensin.”

Hûd Suresi: 45

HADİS:

Ameller Pazartesi ve Perşembe günleri Allah’a arz edilir. Ben amelimin oruçlu iken arz edilmesini isterim.

Camiü’s-Sağir, No: 1123

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