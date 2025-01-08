Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Âd kavmine de kardeşleri Hûd’u gönderdik. “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin; Ondan başka ilâhınız yoktur. Siz ancak [şerik] uydurmaktasınız.” dedi. Hûd Suresi: 50 HADİS: Sizden önceki ümmetlerin hastalığı yavaş yavaş size de bulaşır. Bu, hased ve kindir. Bu hastalık tıraş edicidir. Fakat saçı değil, dini tıraş eder. Camiü’s-Sağir, No: 2156

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