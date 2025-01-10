Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Ey kavmim! Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra Ona tevbe edin ki size gökten bol bol yağmur göndersin, kuvvetinize kuvvet katsın...” Hûd Suresi: 52 HADİS: Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şeyi size haber vereyim mi? Aranızda selâmı yayınız. Camiü’s-Sağir, No: 2156

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