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10 OCAK 2025 CUMA - YIL: 55

Günün Ayet ve Hadisi

10 Ocak 2025, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

“Ey kavmim! Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra Ona tevbe edin ki size gökten bol bol yağmur göndersin, kuvvetinize kuvvet katsın...”

Hûd Suresi: 52

HADİS:

Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şeyi size haber vereyim mi? Aranızda selâmı yayınız.

Camiü’s-Sağir, No: 2156

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