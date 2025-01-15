Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

"Rabbim başka bir kavmi sizin yerinize getirir; siz ise inkâr ve isyanınızla Ona hiçbir zarar vermiş olmazsınız."

Hûd Suresi: 57

HADİS:

Kendisine iyilik yapılan kişinin iyilik yapana olan duası geri çevrilmez.

Camiü’s-Sağir, No: 2170