15 Ocak 2025, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
"Rabbim başka bir kavmi sizin yerinize getirir; siz ise inkâr ve isyanınızla Ona hiçbir zarar vermiş olmazsınız."
Hûd Suresi: 57
HADİS:
Kendisine iyilik yapılan kişinin iyilik yapana olan duası geri çevrilmez.
Camiü’s-Sağir, No: 2170
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