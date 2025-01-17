Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Azâbımız geldiğinde, Hûd’u ve onunla beraber iman etmiş olanları, tarafımızdan bir rahmetle kurtardık... Hûd Suresi: 58 HADİS: Çok günahkâr da olsa zulme uğrayan kimsenin duası kabul edilir. Günahkârlığı kendine aittir. Camiü’s-Sağir, No: 2173

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