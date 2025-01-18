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18 OCAK 2025 CUMARTESİ - YIL: 55

Günün Ayet ve Hadisi

18 Ocak 2025, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Azâbımız geldiğinde, Hûd’u ve onunla beraber iman etmiş olanları, tarafımızdan bir rahmetle kurtardık...

Hûd Suresi: 58

HADİS:

Çok günahkâr da olsa zulme uğrayan kimsenin duası kabul edilir. Günahkârlığı kendine aittir.

Camiü’s-Sağir, No: 2173

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