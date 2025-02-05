Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Azâbımız geldiğinde, Şuayb’ı ve onunla beraber iman etmiş olanları, tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Hûd Suresi: 94 HADİS: Dünyanın tamamı kısa süre için insanın faydalandığı bir nimettir. Dünya nimetinin en hayırlısı ise dindar ve güzel ahlâklı kadındır. Camiü’s-Sağir, No: 2198

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