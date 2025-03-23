23 Mart 2025, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
İman eden ve Allah’ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınanlar için ise, ahiret mükâfâtı elbette daha hayırlıdır.
Yûsuf Suresi: 57
HADİS:
Her şeyin bir kapısı vardır. İbadetin kapısı da oruçtur.
Camiü’s-Sağir, No: 1344
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