Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İman eden ve Allah’ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınanlar için ise, ahiret mükâfâtı elbette daha hayırlıdır.

Yûsuf Suresi: 57

HADİS:

Her şeyin bir kapısı vardır. İbadetin kapısı da oruçtur.

Camiü’s-Sağir, No: 1344