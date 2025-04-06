Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki, insanlar onların yanından dönüp bakmaksızın geçip giderler. Yûsuf Suresi: 105 HADİS: Meşverete muhtaç olmayan hiçbir kimse yoktur. Camiü’s-Sağir, No: 2238

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