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6 NİSAN 2025 PAZAR - YIL: 56

Günün Ayet ve Hadisi

06 Nisan 2025, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki, insanlar onların yanından dönüp bakmaksızın geçip giderler.

Yûsuf Suresi: 105

HADİS:

Meşverete muhtaç olmayan hiçbir kimse yoktur.

Camiü’s-Sağir, No: 2238

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