Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Tevbe edip iman eden ve güzel işler (sâlih ameller) yapan kimseler... Onlar Cennete girerler ve hiçbir haksızlığa uğratılmazlar. Meryem Sûresi: 60 HADİS: Yoksullara verilen avuç avuç hurmalar güzel gözlü hurilerin mehirleridir. Camiü’s-Sağir, No: 2910

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