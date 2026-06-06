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6 HAZİRAN 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Günün Ayet ve Hadisi

06 Haziran 2026, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Tevbe edip iman eden ve güzel işler (sâlih ameller) yapan kimseler... Onlar Cennete girerler ve hiçbir haksızlığa uğratılmazlar.

Meryem Sûresi: 60

HADİS:

Yoksullara verilen avuç avuç hurmalar güzel gözlü hurilerin mehirleridir.

Camiü’s-Sağir, No: 2910

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