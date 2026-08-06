Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر نورجيلر آسايشڭ محافظلريدرلر. ايمان درسيله هركسڭ قفاسنده بر ياساقجىيى بيراقييورلر. آسايشى محافظه ايدييورلر. Nurdan Katreler Nurcular asayişin muhafızlarıdırlar. İman dersiyle herkesin kafasında bir yasakçıyı bırakıyorlar. Asayişi muhafaza ediyorlar. Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 488

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