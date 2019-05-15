Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر تربيۀِ إسلاميه‌دن و أعمالِ اُخرويه‌دنأڭ قيمتلى و أڭ لزوملى أساس، إخلاصدر. Nurdan Katreler Terbiye-i İslâmiyeden ve a’mâl-i uhreviyeden en kıymetli ve en lüzumlu esas, ihlâstır. Lem'alar, s. 322

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