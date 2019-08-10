Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر .بعضًا قرآنڭ بر حرفى، بر خزينۀِ معنويه‌نڭ آناختارى اولور Nurdan Katreler Bazen Kur’ân’ın bir harfi, bir hazine-i maneviyenin anahtarı olur. Lem'alar, s. 429

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