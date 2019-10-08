Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أگر هر شى ذاتِ فرد و احده ويريلسه؛ بتون بر نوعڭ حدسز أفرادى، بر تك فرد گبى قولاى اولور. Nurdan Katreler Eğer her şey Zat-ı Ferd ve Ehad’e verilse, bütün bir nev’in hadsiz efradı, bir tek ferd gibi kolay olur. Lem'alar, s.617

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