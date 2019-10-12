Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر غيرڭ مداخله‌سى اولسه، بو غايت حسّاس نظام و إنتظام و موازنۀِ كائنات ألبته بوزولاجقدى و إنتظامسزلق أثرى گورونه‌جكدى. Nurdan Katreler Gayrın müdahalesi olsa, bu gayet hassas nizam ve intizam ve muvazene-i kâinat elbette bozulacaktı ve intizamsızlık eseri görünecekti. Lem'alar, s.622

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