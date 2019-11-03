Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر عزّت عظمت ايستر كه، أسباب پرده‌دارِ دستِ قدرت اوله عقلڭ نظرنده. فقط وحدت و جلال ايستر كه، أسباب أللرينى چكسينلر تأثيرِ حقيقيدن. Nurdan Katreler İzzet, azamet ister ki, esbab perdedar-ı dest-i kudret ola aklın nazarında. Fakat vahdet ve celâl ister ki, esbab ellerini çeksinler tesir-i hakikîden. Lem'alar, s.631

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