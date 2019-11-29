Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حيات بر شيئه گيرديگى وقت، او جسدى بر عالم حكمنه گتيرر؛ جزء ايسه كلّ گبى، جزئى‌يه دخى كلّى گبى بر جامعيت ويرر. Nurdan Katreler Hayat bir şeye girdiği vakit, o cesedi bir âlem hükmüne getirir; cüz ise küll gibi, cüz’iye dahi küllî gibi bir camiiyet verir. Lem'alar, s.637

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