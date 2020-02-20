"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Nurdan Katreler

20 Şubat 2020, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

 

نوردن قطره لر

بو دهشتأنگيز تحوّلات ايچنده قهّارانه فورطنه‌لرڭ حدّتلى، أكشى سيمالرى آرقه‌سنده رحمتڭ و حكمتڭ گولر، گوزل يوزلرى گورونور.

Nurdan Katreler

Bu dehşetengiz tahavvülât içinde kahharâne fırtınaların hiddetli, ekşi simaları arkasında rahmetin ve hikmetin güler, güzel yüzleri görünür.

Şuâlar, s. 24

Okunma Sayısı: 74
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, konteyner sınıfa da el koydu!

    HSK, Gezi davasında beraat kararı veren hakimler hakkında inceleme başlattı

    Bir insani kriz de Zambiya'da!

    Çin vatandaşlarının Rusya'ya girişi yasaklandı

    Yeni tip koronavirüs İran'a da sıçradı

    BM, Hafter'i "güçlü bir şekilde" kınadı

    'ABD müzakere masasına oturacak'

    Türkiye genelinde serin ve yağışlı hava kapıda

    Libya, Hafter'le ilgili tüm müzakereleri askıya aldı

    Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Türkiye açıklaması

    'Macron'un sözleri ilkel bir İslam düşmanlığıdır'

    Asırlardır devam eden, birlik ve bereberlik sembolü bir gelenek...

    Şanlıurfa ''İslam Dünyası Turizm Başkenti'' seçilmek istiyor

    Trablus Limanı'na Hafter milislerinden ikinci saldırı

    'Gözlem noktalarımızın çekilmesi söz konusu değil'

    23. haftanın kritik maçlarını kimler yönetecek?

    Bahçelievler'deki riskli binalar yıkılıyor

    BM Genel Sekreteri Guterres'den mülteciler için âyetli mesaj

    Yasalar âdil ve tarafsız uygulanmıyor

    Darbe korkutmacası ters teper

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuka direniş Gezi’de de çöktü
    Cevher İLHAN

    OHAL Komisyonu fiyaskosu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Zübeyir’in uykusuz geceleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Adaletsiz olmaz
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman’ın köşe yazarlığı yaptığı gazeteler ve Yeni Asya (1)
    Süleyman KÖSMENE

    Dinimizde kadınların statüsü zor mudur?
    Ahmet BATTAL

    Utanç ve gurur duyduk…
    Mikail YAPRAK

    Bir elli yıl daha göreceklere selâm olsun!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.