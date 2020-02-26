Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر بر ذىحيات، اويله معنيدار، إلٰهى، منظوم بر قصيده‌جكدر كه حدسز ذىشعورلر اونى كمالِ لذّتله مطالعه ايدرلر. Nurdan Katreler Her bir zîhayat, öyle manidar, İlâhî, manzum bir kasideciktir ki hadsiz zîşuurlar onu kemal-i lezzetle mütalâa ederler. Şuâlar, s. 26

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