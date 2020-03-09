Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أگر سرِّ توحيد ايله اولسه عقل، هم إلٰهى قدسى دفينه‌لرى، هم كائناتڭ بيڭلر خزينه‌لرينى آچان پيرلانطه گبى بر آناختارى اولور. Nurdan Katreler Eğer sırr-ı tevhid ile olsa akıl, hem İlâhî kudsî defineleri hem kâinatın binler hazinelerini açan pırlanta gibi bir anahtarı olur. Şuâlar, s. 28

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