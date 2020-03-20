Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بتون أشيا بر تك ذاته ويريلسه، بو كائناتڭ ايجادى و تدبيرى، بر آغاج قدر قولاى و بر آغاجڭ خلقى و إنشاسى، بر ميوه قدر سهولتلى اولور. Nurdan Katreler Bütün eşya bir tek Zata verilse, bu kâinatın icadı ve tedbiri, bir ağaç kadar kolay ve bir ağacın halkı ve inşası, bir meyve kadar sühuletli olur. Şuâlar, s. 36

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