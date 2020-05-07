Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ذرّه‌جك وجودم، كندندن داها قيمتدار باقى متعدّد وجودلرى ميوه ويرن بر كلمهِٔ حكمت حكمنده‌در. Nurdan Katreler Zerrecik vücudum, kendinden daha kıymettar bâkî müteaddid vücudları meyve veren bir kelime-i hikmet hükmündedir. Şuâlar, s. 85

Okunma Sayısı: 78

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.