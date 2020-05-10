Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ماهيتِ حياتم، أسماءِ إلٰهيه‌نڭ دفينه‌لرينى آچان آناختارلرڭ مخزنى و نقشلرينڭ بر كوچك خريطه‌سى و جلوه‌لرينڭ بر فهرسته‌سيدر. Nurdan Katreler Mahiyet-i hayatım, esma-i İlâhiyenin definelerini açan anahtarların mahzeni ve nakışlarının bir küçük haritası ve cilvelerinin bir fihristesidir. Şuâlar, s. 88

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