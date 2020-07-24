Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ياغمورڭ دانه‌لرى صاييسنجه منفعتلر و قطره‌لرى عددنجه رحمانى جلوه‌لر و رشحه‌لرى مقدارنجه حكمتلر ايچنده بولونويور. Nurdan Katreler Yağmurun taneleri sayısınca menfaatler ve katreleri adedince Rahmanî cilveler ve reşhaları miktarınca hikmetler, içinde bulunuyor. Şuâlar, s. 132

Okunma Sayısı: 695

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.