Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هِيدْروژن، اوقسيژن گبى ايكى بسيط مادّه‌دن تركّب ايدن صو، يوز بيڭلرله حكمتلى و شعورلى و مختلف خدمتلرده و صنعتلرده إستخدام ايديلييور. Nurdan Katreler Hidrojen, oksijen gibi iki basit maddeden terekküp eden su, yüz binlerle hikmetli ve şuurlu ve muhtelif hizmetlerde ve sanatlarda istihdam ediliyor. Şuâlar, s. 133

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