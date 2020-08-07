Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بتون حيوانات و قوشلرڭ بتون نوعلرى و طائفه‌لرى و ملّتلرى، بِالإتّفاق لسانِ قال و لسانِ حاللريله ﴿لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ﴾ دييورلر. Nurdan Katreler Bütün hayvanat ve kuşların bütün nevileri ve taifeleri ve milletleri, bi'l-ittifak, lisan-ı kàl ve lisan-ı halleriyle "Lâ ilâhe illâ Hû" diyorlar. Şuâlar, s. 140

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