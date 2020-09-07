Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر دنيا اويله بر مسافرخانه‌در كه، ذىحيات كائناتلر اوڭا مسافر اولورلر و سيّاح عالملر و سيّار دنيالر اوڭا گليرلر، وظيفه‌لرينى گورورلر، گيدرلر. Nurdan Katreler Dünya öyle bir misafirhanedir ki, zîhayat kâinatlar ona misafir olurlar ve seyyah âlemler ve seyyar dünyalar ona gelirler, vazifelerini görürler, giderler. Şuâlar, s. 165

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