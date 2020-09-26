Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنتظام تام بر وحدتدر، بر تك نظّامى ايستر. مناقشه‌يه مدار اولان شركى قالديرماز. Nurdan Katreler İntizam tam bir vahdettir, bir tek nazzamı ister. Münakaşaya medar olan şirki kaldırmaz. Şuâlar, s. 187

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