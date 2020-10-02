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2 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

Nurdan Katreler

02 Ekim 2020, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

حيات ويريجى إسمڭ بر شيده تصرّفى گورونديگى آنده، ياراتيجى و تصوير ايديجى و رزق ويريجى گبى چوق إسملرڭ عين آنده، هر يرده، عين سيستمده تصرّفاتلرى گورونويور.

Nurdan Katreler

Hayat verici ismin bir şeyde tasarrufu göründüğü anda, yaratıcı ve tasvir edici ve rızık verici gibi çok isimlerin, aynı anda, her yerde, aynı sistemde tasarrufatları görünüyor.

Şuâlar, s. 188

 

 

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