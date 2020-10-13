Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ايمان و توحيد بتون كمالاتِ إنسانيه‌نڭ أساسى، مايه‌سى، نورى، حياتيدر. Nurdan Katreler İman ve tevhid bütün kemâlât-ı insaniyenin esası, mâyesi, nuru, hayatıdır. Şuâlar, s. 191

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