Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أگر إستقامت دائره‌سنده گيتسه گنجلك غايت شيرين و گوزل بر نعمتِ إلٰهيه و طاتلى و قوّتلى بر واسطهِٔ خيراتدر. Nurdan Katreler Eğer istikamet dairesinde gitse gençlik gayet şirin ve güzel bir nimet-i İlâhiye ve tatlı ve kuvvetli bir vasıta-i hayrattır. Şuâlar, s. 228

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