Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر عزّت و عظمت ايسترلر كه، أسباب پرده‌دارِ دستِ قدرت اوله عقلڭ نظرنده. توحيد و أحديت ايسترلر كه، أسباب أللرينى چكسينلر تأثيرِ حقيقيدن. Nurdan Katreler İzzet ve azamet isterler ki, esbab perdedar-ı dest-i kudret ola aklın nazarında. Tevhid ve ehadiyet isterler ki, esbab ellerini çeksinler tesir-i hakikîden. Şuâlar, s. 230

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