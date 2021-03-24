Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر تشكّى قدرى تنقيد و تشكّر قدره تسليمدر. Nurdan Katreler Teşekkî kaderi tenkit ve teşekkür kadere teslimdir. Şuâlar, s. 276

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